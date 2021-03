Elettra Lamborghini | ‘sfuma’ la prima puntata dell’Isola dei Famosi | motivi e possibile sostituto

(Di giovedì 11 marzo 2021) Partenza zoppicante per L’Isola dei2021:, attesissima opinionista al debutto insieme a Iva Zanicchi, si troverebbe costretta a rinunciare al reality a causa del Covid. L’imminente partenza del programma, la cuimessa in onda è prevista per lunedì 15 marzo, impedirebbe alladi presenziare per ladi esordio. Ilary Blasi si troverebbe dunque a dover fronteggiare le prime difficoltà di questa speciale edizione.salta L’Isola dei: l’opinionista assente per Covid Qualche inconveniente si era già verificato, a dire il vero. Dopo l’annuncio di Carolina Stramare, ex Miss Italia, quale concorrente nel cast de L’Isola, la ventiduenne genovese si era trovata a dover ...

L'Isola dei Famosi perde temporaneamente una sua opinionista: Elettra Lamborghini è infatti positiva al Covid-19 e dovrà rimanere in quarantena, saltando di fatto le prime puntate del reality. Al suo posto ...