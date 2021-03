Elettra Lamborghini salta la prima puntata de L’Isola dei Famosi: il motivo (Di giovedì 11 marzo 2021) Per L’Isola dei Famosi questa sarà un’edizione molto particolare e gli imprevisti sembra che già siano iniziati a spuntare prima della messa in onda del reality. Infatti, dopo il primo battibecco che c’è già stato tra due concorrenti, dal programma condotto da Ilary Blasi pare arrivare un’altra clamorosa anticipazione. Sembrerebbe che Elettra Lamborghini non potrà … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di giovedì 11 marzo 2021) Perdeiquesta sarà un’edizione molto particolare e gli imprevisti sembra che già siano iniziati a spuntaredella messa in onda del reality. Infatti, dopo il primo battibecco che c’è già stato tra due concorrenti, dal programma condotto da Ilary Blasi pare arrivare un’altra clamorosa anticipazione. Sembrerebbe chenon potrà … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

trash_italiano : Solo ora mi rendo conto della preziosità di 'Non succederà più' di Elettra Lamborghini. #Sanremo2021 - Raiofficialnews : 'La Caserma', ultimo appuntamento e gran finale con @ElettraLambo, stasera alle 21.20 su @Raidue e #Raiplay ?… - VanessaSantoni : RT @HopeSlash: Chi è l'unico che non ha fatto apprezzamenti da maschio arrapato su Elettra Lamborghini e perché proprio Peroni? #LaCaserma… - RainbowItalia : #OraInOnda ? Corazon morado ? Elettra Lamborghini Sfera Ebbasta ? Su Radio Rainbow New Italia ?? ? Seguici su… - omarhussain997 : RT @Bubbling_Tae: Ma ci rendiamo conto che Omar HA TWERKATO CON ELETTRA LAMBORGHINI?! ?????? #LaCaserma -