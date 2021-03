“Elettra Lamborghini ha il Covid, salta all’ultimo l’Isola dei famosi”: “Mi sto sfracassando la minc**a.. che pa**e!”. Tommaso Zorzi al suo posto? (Di giovedì 11 marzo 2021) La nuova edizione dell’Isola dei famosi deve ancora cominciare e già ci sono i primi ostacoli da superare. Stando a quanto riportato da TvBlog, Elettra Lamborghini a causa del Covid non sarà presente alle prime puntate del reality, in onda dal 15 marzo su Canale5 con Ilary Blasi al timone. La cantante bolognese era stata da poco ufficializzata come opinionista insieme ad Iva Zanicchi. Chi prenderà il suo posto? Tra i nomi sul tavolo della produzione primo fra tutti c’è quello di Tommaso Zorzi, fresco della vittoria al Grande Fratello Vip 5. Al momento non vi è alcuna conferma o smentita ufficiale, tuttavia alcune storie di Elettra Lamborghini sembrerebbero confermare il tutto. Dapprima Elettra ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 11 marzo 2021) La nuova edizione deldeideve ancora cominciare e già ci sono i primi ostacoli da superare. Stando a quanto riportato da TvBlog,a causa delnon sarà presente alle prime puntate del reality, in onda dal 15 marzo su Canale5 con Ilary Blasi al timone. La cantante bolognese era stata da poco ufficializzata come opinionista insieme ad Iva Zanicchi. Chi prenderà il suo? Tra i nomi sul tavolo della produzione primo fra tutti c’è quello di, fresco della vittoria al Grande Fratello Vip 5. Al momento non vi è alcuna conferma o smentita ufficiale, tuttavia alcune storie disembrerebbero confermare il tutto. Dapprimaha ...

