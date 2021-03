Egitto e Israele nel Mediterraneo (Di giovedì 11 marzo 2021) Un interessante articolo del giornalista israeliano Ophir Winter ci porta ad alcune riflessioni sul ruolo d’Egitto e Israele nel Mediterraneo. Il 15 gennaio 2020, il ministro dell’Energia Yuval Steinitz e il suo omologo egiziano, Tarek al-Mula, hanno annunciato l’inizio del flusso di gas naturale da Israele all’Egitto. La dichiarazione congiunta segna una pietra miliare nelle relazioni tra i due Paesi e dà ulteriore espressione al significativo aumento negli ultimi anni dell’importanza del quadrante Mediterraneo nella politica estera, di sicurezza ed economica d’Egitto ed Israele. Questa tendenza è stata evidente anche nell’agenda del World Youth Forum (f. 2017) tenutosi nel dicembre 2019 a Sharm el-Sheikh. Nel 2019, il WYF si è riunito a Sharm ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 11 marzo 2021) Un interessante articolo del giornalista israeliano Ophir Winter ci porta ad alcune riflessioni sul ruolo d’nel. Il 15 gennaio 2020, il ministro dell’Energia Yuval Steinitz e il suo omologo egiziano, Tarek al-Mula, hanno annunciato l’inizio del flusso di gas naturale daall’. La dichiarazione congiunta segna una pietra miliare nelle relazioni tra i due Paesi e dà ulteriore espressione al significativo aumento negli ultimi anni dell’importanza del quadrantenella politica estera, di sicurezza ed economica d’ed. Questa tendenza è stata evidente anche nell’agenda del World Youth Forum (f. 2017) tenutosi nel dicembre 2019 a Sharm el-Sheikh. Nel 2019, il WYF si è riunito a Sharm ...

Advertising

ildenaro_it : #Egitto e #Israele nel #Mediterraneo da Osservatorio Globale di @GEliaValori - MaurizioDG_tale : @SergioSierra67 @gennaromigliore @ItaliaViva I nostri militari sono dei professionisti. E, in ogni classifica, L'I… - marcoranieri72 : RT @Machiavelli_it: Gasdotto EastMed: tutti i pro e i contro - giuliog : RT @radio3mondo: Quanto #Clubhouse cambia il modo in cui il mondo scorre i social? Ora @Luke_like in diretta, qui: - Carmela_oltre : RT @radio3mondo: Da Suez passa circa il 30% dei dati a livello mondiale perché connette il quadrante europeo a quello dell'estremo oriente.… -

Ultime Notizie dalla rete : Egitto Israele Israele, per Netanyahu la prima storica visita ufficiale negli Emirati Ieri, durante una riunione al Cairo del Forum del gas del Mediterraneo - di cui sono membri Israele, Egitto, Giordania, Grecia, Cipro, Italia e l'Autorità Nazionale Palestinese - è avvenuto un ...

Iran, energia, geopolitica. Il vertice tra Netanyahu ed Emirati Arabi Uniti L'Egitto rischierebbe così di essere il perdente di questa operazione. Sebbene il Cairo goda di buoni rapporti con Israele e gli Emirati Arabi Uniti, l'accordo potrebbe privarlo delle tasse di ...

Egitto e Israele saranno collegate da un gasdotto. Ecco a chi (non) piace Formiche.net Egitto e Israele nel Mediterraneo Un interessante articolo del giornalista israeliano Ophir Winter ci porta ad alcune riflessioni sul ruolo d’Egitto e Israele nel Mediterraneo. Il 15 gennaio 2020, il ministro dell’Energia Yuval Steini ...

Parere favorevole della Bilancio allo Statuto dell’East Mediterranean Gas Forum Lo Statuto trasforma il Forum in un'organizzazione internazionale regionale con sede al Cairo Ieri è stato dato parere favorevole dalla Commissione Bilancio della Camera alla ratifica ed esecuzione de ...

Ieri, durante una riunione al Cairo del Forum del gas del Mediterraneo - di cui sono membri, Giordania, Grecia, Cipro, Italia e l'Autorità Nazionale Palestinese - è avvenuto un ...L'rischierebbe così di essere il perdente di questa operazione. Sebbene il Cairo goda di buoni rapporti cone gli Emirati Arabi Uniti, l'accordo potrebbe privarlo delle tasse di ...Un interessante articolo del giornalista israeliano Ophir Winter ci porta ad alcune riflessioni sul ruolo d’Egitto e Israele nel Mediterraneo. Il 15 gennaio 2020, il ministro dell’Energia Yuval Steini ...Lo Statuto trasforma il Forum in un'organizzazione internazionale regionale con sede al Cairo Ieri è stato dato parere favorevole dalla Commissione Bilancio della Camera alla ratifica ed esecuzione de ...