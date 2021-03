Edoardo Bennato, lo avete riconosciuto in questa foto? (Di giovedì 11 marzo 2021) avete riconosciuto il famoso cantante Edoardo Bennato in questa foto del passato? Lo scatto è incredibile! La foto del passato di Edoardo Bennato (fonte Instagram)Edoardo Bennato è uno dei maggiori cantautori e musicisti del nostro Paese. Suoi sono alcuni brani famosissimi come Il gatto e la volpe, pietra miliare della musica italiana e non solo. Sul web è spuntata la foto che lo ritrae qualche anno fa: lo avete riconosciuto? Lo scatto è incredibile! Leggi anche: Laura Pausini, l’avete mai vista da bambina? Lo scatto con la sorella è imperdibile, impossibile riconoscerla! Edoardo ... Leggi su altranotizia (Di giovedì 11 marzo 2021)il famoso cantanteindel passato? Lo scatto è incredibile! Ladel passato di(fonte Instagram)è uno dei maggiori cantautori e musicisti del nostro Paese. Suoi sono alcuni brani famosissimi come Il gatto e la volpe, pietra miliare della musica italiana e non solo. Sul web è spuntata lache lo ritrae qualche anno fa: lo? Lo scatto è incredibile! Leggi anche: Laura Pausini, l’mai vista da bambina? Lo scatto con la sorella è imperdibile, impossibile riconoscerla!...

Advertising

RaiTre : Questa sera alle 21.20 su #Rai3 #LuiÈPeggioDiMe Per l’ultima puntata con @marcogiallini e @GioPanariello: Mara Ven… - BiasiErika : RT @RaiTre: Questa sera alle 21.20 su #Rai3 #LuiÈPeggioDiMe Per l’ultima puntata con @marcogiallini e @GioPanariello: Mara Venier Emma Ma… - francibucce : RT @RaiTre: Questa sera alle 21.20 su #Rai3 #LuiÈPeggioDiMe Per l’ultima puntata con @marcogiallini e @GioPanariello: Mara Venier Emma Ma… - GFucci58 : RT @RaiTre: Questa sera alle 21.20 su #Rai3 #LuiÈPeggioDiMe Per l’ultima puntata con @marcogiallini e @GioPanariello: Mara Venier Emma Ma… - PaoloX68 : RT @RaiTre: Questa sera alle 21.20 su #Rai3 #LuiÈPeggioDiMe Per l’ultima puntata con @marcogiallini e @GioPanariello: Mara Venier Emma Ma… -