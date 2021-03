Edilizia scolastica, 130 milioni di euro per la Campania: ecco quanto spetta alle singole Province (Di giovedì 11 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoPoche ore fa, il Ministro dell’Istruzione ha firmato un Decreto sull’Edilizia scolastica, che assegna 1 miliardo e 125 milioni di euro per interventi di manutenzione straordinaria sulle scuole secondarie di secondo grado (scuole superiori). Il Decreto Ministeriale attribuisce le risorse economiche direttamente alle Province, alle Città metropolitane e agli enti di decentramento territoriale. “Alla Campania – dichiara l’on. Margherita Del Sesto – sono stati assegnati oltre 130 milioni di euro così ripartiti: Avellino €10.804.203,73, Benevento €8.452.735,51, Caserta €21.500.976,31, Napoli €63.530.145,78 e Salerno €25.988.789,74. Lo sblocco dei fondi è particolarmente significativo – ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 11 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoPoche ore fa, il Ministro dell’Istruzione ha firmato un Decreto sull’, che assegna 1 miliardo e 125diper interventi di manutenzione straordinaria sulle scuole secondarie di secondo grado (scuole superiori). Il Decreto Ministeriale attribuisce le risorse economiche direttamenteCittà metropolitane e agli enti di decentramento territoriale. “Alla– dichiara l’on. Margherita Del Sesto – sono stati assegnati oltre 130dicosì ripartiti: Avellino €10.804.203,73, Benevento €8.452.735,51, Caserta €21.500.976,31, Napoli €63.530.145,78 e Salerno €25.988.789,74. Lo sblocco dei fondi è particolarmente significativo – ...

Advertising

anteprima24 : ** #Edilizia scolastica, 130 milioni di euro per la Campania: ecco quanto spetta alle singole Province **… - vnewsita : #Ediliziascolastica, #DelSesto: 'Alla #Campania sono stati assegnati oltre 130 milioni di euro' - VoceCamuna : Edilizia scolastica, la Provincia di #Brescia ha progetti per 25 milioni di euro - casertafocus : EDILIZIA SCOLASTICA – Finanziati sei progetti ECCO GLI ISTITUTI per interventi di manutenzione straordinaria - larampait : #Ediliziascolastica, sbloccati 130 milioni di euro per le scuole superiori della #Campania -