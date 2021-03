Edilizia residenziale: Pizzimenti, si valuta impugnazione ordinanza Ud (Di giovedì 11 marzo 2021) Udine, 11 mar – “L’Amministrazione regionale sta valutando l’eventualità di impugnare attraverso l’avvocatura della Regione l’ordinanza del Tribunale di Udine del 2 marzo 2021 che impone di eliminare, tra i requisiti richiesti per l’accesso ai benefici dell’Edilizia residenziale pubblica, l’assenza di ‘proprietà di immobili in Italia e all’estero’; ordinanza che tra l’altro contrasta con una sentenza della Corte costituzionale, la quale ribadisce invece la necessità per tutti i richiedenti di dimostrare requisiti di una situazione di reale bisogno, e discrimina i cittadini italiani”. Lo ha reso noto l’assessore regionale all’Edilizia, Graziano Pizzimenti, rispondendo a un’interrogazione in Consiglio regionale. “Dal punto di vista del merito – ha puntualizzato ... Leggi su udine20 (Di giovedì 11 marzo 2021) Udine, 11 mar – “L’Amministrazione regionale stando l’eventualità di impugnare attraverso l’avvocatura della Regione l’del Tribunale di Udine del 2 marzo 2021 che impone di eliminare, tra i requisiti richiesti per l’accesso ai benefici dell’pubblica, l’assenza di ‘proprietà di immobili in Italia e all’estero’;che tra l’altro contrasta con una sentenza della Corte costituzionale, la quale ribadisce invece la necessità per tutti i richiedenti di dimostrare requisiti di una situazione di reale bisogno, e discrimina i cittadini italiani”. Lo ha reso noto l’assessore regionale all’, Graziano, rispondendo a un’interrogazione in Consiglio regionale. “Dal punto di vista del merito – ha puntualizzato ...

Ultime Notizie dalla rete : Edilizia residenziale Cagliari, Angius a Radio Casteddu: "Al porto il rione del tempo libero e della movida" Così abbiamo pensato di realizzare in quel punto, che è uno spazio più grande del quartiere Marina, un nuovo rione privo di edilizia residenziale, ma che abbia servizi portuali e per i crocieristi ma ...

Case popolari: Caucino, inaccettabile che assegnatari siano proprietari di auto di lusso ... ha anche accennato ai capisaldi della riforma della legge 3 del 2010, la normativa che regola in Piemonte il settore dell'edilizia residenziale pubblica, riforma il cui percorso è cominciato da ...

