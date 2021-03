“Eccomi dopo il trapianto di capelli”. Spronato dalla famosa moglie, è volato in Turchia per l’operazione (Di giovedì 11 marzo 2021) È volato in Turchia da solo, senza la famosa moglie e i figli, e si è sottoposto all’intervento di trapianto di capelli. Ora, come si vede tra le Storie di Instagram dove si mostra per raccontare il post operazione, è completamente rasato, in attesa che la chioma ‘ritoccata’ dal bisturi ricresca folta. Ma è già entusiasta del lavoro. Si è rivolto a Beauty Consulting 24, a quanto pare maghi per quel che riguarda trapianti e tricopigmentazione, e così ha risposto alle domande dei fan che gli chiedevano il motivo di questa sua decisione: “Perché iniziavo a perdere i capelli e mi vedevo con tanti buchi in testa e così mi sono deciso”. Lui è Umberto D’Aponte, 36 anni e marito di Guendalina Tavassi. A quanto pare si è sottoposto al trapianto perché ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 11 marzo 2021) Èinda solo, senza lae i figli, e si è sottoposto all’intervento didi. Ora, come si vede tra le Storie di Instagram dove si mostra per raccontare il post operazione, è completamente rasato, in attesa che la chioma ‘ritoccata’ dal bisturi ricresca folta. Ma è già entusiasta del lavoro. Si è rivolto a Beauty Consulting 24, a quanto pare maghi per quel che riguarda trapianti e tricopigmentazione, e così ha risposto alle domande dei fan che gli chiedevano il motivo di questa sua decisione: “Perché iniziavo a perdere ie mi vedevo con tanti buchi in testa e così mi sono deciso”. Lui è Umberto D’Aponte, 36 anni e marito di Guendalina Tavassi. A quanto pare si è sottoposto alperché ...

