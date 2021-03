Ecco perché Tommaso Zorzi ha rifiutato l’Isola dei Famosi

Leggi su anticipazionitv

(Di giovedì 11 marzo 2021) Nel momento in cui gli autori dedeisi sono riuniti (ovviamente su Skype) al tavolo per parlare del cast della nuova edizione del reality condotto da Ilary Blasi, quando si è trattato menzionare qualche nome per il ruolo da opinionista, sono emersi quelli di Francesca Barra, Alessandra Mussolini, Orietta Berti, Stefania Orlando,, Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi. Dunque, tra questi vi è anche il vincitore del GF Vip che hala proposta,. Le due opinioniste dedeiAlla fine, come già sappiamo, la scelta è ricaduta sulle ultime due proposte. Infatti, sul profilo ufficiale dedeisi legge: “In tanti ve lo hanno anticipato, ...