"Ecco cosa ho avuto". Tina Cipollari, dopo giorni di assenza e 'strane voci' sulla salute torna a Uomini e Donne (Di giovedì 11 marzo 2021) A Uomini e Donne si continua a parlare della storia tra Gemma Galgani e il cavaliere Cataldo. Gianni Sperti è convinto che a lei non piaccia per nulla. E lo ha fatto notare chiaramente alla dama torinese: "Sii sincera, dicci la verità: a te non piace Cataldo, quindi non tenere in piedi questa storia che non ha senso". Quello dell'opinionista è un vero e proprio attacco nei confronti della Galgani. "Mi dà fastidio che mi dica di stare calma", è la replica della dama del trono over, ma l'opinionista è convinto e continua: "Adesso non scaricare le colpe su di lui, non ti piace e basta". Gemma, però, smentisce e giustifica certi atteggiamenti con il fatto che i due sono solo all'inizio della loro frequentazione. Nel frattempo pare che la dama sia attratta dal giovane Luca, che da poco è entrato a far parte del parterre maschile del dating show di Maria De ...

