“È morta”. Per tutti era la donna ‘dagli occhi tristi’, il male ha vinto sulla sua bellezza. Aveva 57 anni (Di giovedì 11 marzo 2021) Alla fine quella brutta malattia ha avuto la meglio. Sontra Volpe, nota come la ‘modella dagli occhi tristi’, è morta all’età di 57 anni dopo aver a lungo lottato contro il male che l’Aveva colpita nel 2011. Sontra da ben trent’anni ispirava con le sue pose professori e studenti dei laboratori di discipline pittoriche e visive del liceo artistico musicale coreutico “Misticoni Bellisario” di Pescara. Era una donna forte, combattiva, ma con quella luce malinconica negli occhi che la rendevano unica. Tantissima tristezza, ma anche molti ricordi affettuosi sono giunti in queste tristi ore per la sua scomparsa. Raffaella Cocco, dirigente scolastica dell’istituto dove tutti conoscevano Sontra, l’ha descritta così: “Puntuale, ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 11 marzo 2021) Alla fine quella brutta malattia ha avuto la meglio. Sontra Volpe, nota come la ‘modella dagli, èall’età di 57dopo aver a lungo lottato contro ilche l’colpita nel 2011. Sontra da ben trent’ispirava con le sue pose professori e studenti dei laboratori di discipline pittoriche e visive del liceo artistico musicale coreutico “Misticoni Bellisario” di Pescara. Era unaforte, combattiva, ma con quella luce malinconica negliche la rendevano unica. Tantissima tristezza, ma anche molti ricordi affettuosi sono giunti in queste tristi ore per la sua scomparsa. Raffaella Cocco, dirigente scolastica dell’istituto doveconoscevano Sontra, l’ha descritta così: “Puntuale, ...

Advertising

repubblica : Il sacrificio di Natalia: morta dopo aver salvato due anziani dalle fiamme a Battipaglia: È successo all’alba di ie… - giuliainnocenzi : Informazione di servizio per tutti quelli che sono contrari alle quote rosa: secondo il World Economic Forum ci vor… - Agenzia_Ansa : Una donna di 57 anni è morta in un incendio in un'abitazione a Battipaglia. Lavorava come badante per due coniugi d… - jingercard : @quedillussione 'vabbe Comunque se ti va possiamo vederci per un caffè, eh che ne pensi?' MORTA . - Shashkov30 : RT @Multiva69637708: @RespectHuman1 Ha iniziato a sentirsi male meno di due ore dopo aver ricevuto il vaccino #AstraZeneca ed il malore si… -