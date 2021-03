È allarme per il vaccino di AstraZeneca (Di giovedì 11 marzo 2021) Lotti difettosi e sospesi, morti sospette, casi di trombosi. È stata una giornata di allarme rosso per il vaccino AstraZeneca dopo alcune notizie che dalla mattina hanno fatto il giro dell'Europa, Italia compresa. Il tutto per casi di reazioni avverse e trombosi registrate in alcuni dei 5 milioni di persone nel continente a cui è stato somministrato il vaccino anglosvedese. In Italia poi è stata aperta un'inchiesta della magistratura per un decesso misterioso di un uomo cui era stato somministrato il vaccino. La vittima, Stefano Paternó 43 anni è deceduto infatti dopo la somministrazione del vaccino; la procura ha sequestrato il lotto da cui era stata estratta la dose utilizzata. 21 sono gli indagati per omicidio colposo. Si cercano su eventuali responsabilità dovute alla conservazione ... Leggi su panorama (Di giovedì 11 marzo 2021) Lotti difettosi e sospesi, morti sospette, casi di trombosi. È stata una giornata dirosso per ildopo alcune notizie che dalla mattina hanno fatto il giro dell'Europa, Italia compresa. Il tutto per casi di reazioni avverse e trombosi registrate in alcuni dei 5 milioni di persone nel continente a cui è stato somministrato ilanglosvedese. In Italia poi è stata aperta un'inchiesta della magistratura per un decesso misterioso di un uomo cui era stato somministrato il. La vittima, Stefano Paternó 43 anni è deceduto infatti dopo la somministrazione del; la procura ha sequestrato il lotto da cui era stata estratta la dose utilizzata. 21 sono gli indagati per omicidio colposo. Si cercano su eventuali responsabilità dovute alla conservazione ...

