Droni americani a Nuova Delhi Occhi sulla Cina nell’Indiano

(Di giovedì 11 marzo 2021) Il Times of India ha in esclusiva informazioni su una commessa militare di primo interesse: gli Stati Uniti venderanno, tramite la General Atomics,Predator all’India. Valore dell’affare 3 miliardi di dollari, ma non è questa economica la dimensione importante, piuttosto quella politica e geopolitica; anche perché la notizia arriva nei giorni in cui il capo del Pentagono annuncia un viaggio in Oriente, passando per il Subcontinente. Isaranno la versione MQ-9B “Sky Guardian” simili ai due presi in leasing dalla marina indiana a novembre 2020, al momento non dotati di armamenti, ma predisposti al solo monitoraggio e alla ricognizione. La scelta – vincolata anche a direttive americane, che non concedono con facilità i velivoli senza piloti armati ai clienti – è legata a una necessità di. I 15mila ...