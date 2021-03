Droga, furto ed estorsione: sette arresti a Casandrino (Di giovedì 11 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCasandrino (Na) – Trafficavano Droga e minacciavano chi comprava stupefacenti e non saldava i propri debiti. Non solo. I sette uomini hanno rubato 7600 euro in un’agenzia di scommesse di Casandrino. Così questa mattina, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Napoli Nord, i carabinieri della compagnia di Giugliano in Campania hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di misura cautelare, emessa dal GIP presso il Tribunale di Napoli Nord, nei confronti di 7 persone, di cui 2 in carcere, 4 agli arresti domiciliari e 1 dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Gli arrestati hanno età compresa tra i 21 e 32 anni, residenti a Casandrino, in provincia di Napoli, ritenuti responsabili dei reati di ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 11 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Na) – Trafficavanoe minacciavano chi comprava stupefacenti e non saldava i propri debiti. Non solo. Iuomini hanno rubato 7600 euro in un’agenzia di scommesse di. Così questa mattina, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Napoli Nord, i carabinieri della compagnia di Giugliano in Campania hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di misura cautelare, emessa dal GIP presso il Tribunale di Napoli Nord, nei confronti di 7 persone, di cui 2 in carcere, 4 aglidomiciliari e 1 dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Gli arrestati hanno età compresa tra i 21 e 32 anni, residenti a, in provincia di Napoli, ritenuti responsabili dei reati di ...

