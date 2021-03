Dritto e Rovescio, anticipazioni e ospiti puntata di giovedì 11 marzo su Rete 4 (Di giovedì 11 marzo 2021) Dritto e Rovescio, anticipazioni del programma in onda giovedì 11 marzo 2021 su Rete 4. Ospite Emanuele Filiberto. giovedì 11 marzo 2021 andrà in onda l’appuntamento settimanale con il talk politico e d’attualità di Rete 4m Dritto e Rovescio che andrà in onda alle 21:25. Al timone del programma d’informazione ci sarà, come sempre, Paolo Del Debbio. Al centro della puntata non si potrà evitare l’argomento al centro di ogni tipo di programma di informazione: le nuove strette contro il virus e la corsa ai vaccini. Ospite di stasera anche il presidente del Veneto, Luca Zaia. Gli altri argomenti della puntata di giovedì 11 marzo 2021 Al ... Leggi su dituttounpop (Di giovedì 11 marzo 2021)del programma in onda112021 su4. Ospite Emanuele Filiberto.112021 andrà in onda l’appuntamento settimanale con il talk politico e d’attualità di4mche andrà in onda alle 21:25. Al timone del programma d’informazione ci sarà, come sempre, Paolo Del Debbio. Al centro dellanon si potrà evitare l’argomento al centro di ogni tipo di programma di informazione: le nuove strette contro il virus e la corsa ai vaccini. Ospite di stasera anche il presidente del Veneto, Luca Zaia. Gli altri argomenti delladi112021 Al ...

