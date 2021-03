Drammatico incidente d’autobus: 27 morti (Di giovedì 11 marzo 2021) A bordo c’erano studenti e alcuni genitori di ritorno da un’escursione. Il bollettino delle vittime è Drammatico. Indonésie : au moins 27 morts après la chute d’un car dans un ravin. Des collégiens se trouvent parmi les victimes de cet accident survenu sur une route sinueuse et mal éclairée de l’île de Java https://t.co/NWSIFnDWMB — L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di giovedì 11 marzo 2021) A bordo c’erano studenti e alcuni genitori di ritorno da un’escursione. Il bollettino delle vittime è. Indonésie : au moins 27 morts après la chute d’un car dans un ravin. Des collégiens se trouvent parmi les victimes de cet accident survenu sur une route sinueuse et mal éclairée de l’île de Java https://t.co/NWSIFnDWMB — L'articolo proviene da YesLife.it.

