Draghi firma con Cgil-Cisl-Uil il “Patto per l’innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale”. (Di giovedì 11 marzo 2021) di Redazione. Puoi avere pure uno come Schumacher al volante, ma se la macchina non è “performante” anche il più grande dei piloti fa fatica a... Leggi su freeskipper (Di giovedì 11 marzo 2021) di Redazione. Puoi avere pure uno come Schumacher al volante, ma se la macchina non è “performante” anche il più grande dei piloti fa fatica a...

Advertising

fattoquotidiano : 'DEMOCRAZIA A RISCHIO' / FIRMA L'APPELLO DI LIBERTA' E GIUSTIZIA Libertà e Giustizia 'L'imboscata al Conte 2, la g… - Palazzo_Chigi : In diretta la cerimonia di firma del 'Patto per l’innovazione del lavoro pubblico e la #CoesioneSociale' con il Pre… - Agenzia_Ansa : FLASH| Firmato il 'Patto per l'innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale' dal presidente del Consiglio… - Vivodisogniebas : RT @LaStampa: Draghi firma l’accordo per il pubblico impiego in busta 107 euro in più - LaStampa : Draghi firma l’accordo per il pubblico impiego in busta 107 euro in più -