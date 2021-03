Dpcm, il governo verso la nuova stretta: mezza Italia in zona rossa, lockdown Pasqua (Di giovedì 11 marzo 2021) Dpcm, il governo verso la nuova stretta: mezza Italia in zona rossa, lockdown Pasqua Si fa tutto per non dire “lockdown” ed evocare i fantasmi di 365 giorni fa, quando il Dpcm del 9 marzo estese la zona rossa a tutta Italia. Ma per fermare la corsa delle varianti del Covid dopo che anche ieri i casi registrati sono stati 19.749 e i decessi 376, almeno cinque nuove Regioni e due province autonome potrebbero essere chiuse. La cabina di regia si è riunita ieri per discutere il nuovo Dpcm che dovrebbe essere annunciato domani, dopo il vertice con le Regioni di oggi e il consueto monitoraggio settimanale, ... Leggi su tpi (Di giovedì 11 marzo 2021), illainSi fa tutto per non dire “” ed evocare i fantasmi di 365 giorni fa, quando ildel 9 marzo estese laa tutta. Ma per fermare la corsa delle varianti del Covid dopo che anche ieri i casi registrati sono stati 19.749 e i decessi 376, almeno cinque nuove Regioni e due province autonome potrebbero essere chiuse. La cabina di regia si è riunita ieri per discutere il nuovoche dovrebbe essere annunciato domani, dopo il vertice con le Regioni di oggi e il consueto monitoraggio settimanale, ...

