Dove vedere la partita tra Genoa e Udinese in TV e streaming

Tutto pronto per Genoa – Udinese, partita valida per la 27 giornata di Serie A 2020-2021. Di seguito trovate le informazioni più importanti per vedere il match in streaming e quale piattaforma tra Sky o DAZN detiene i diritti di visione in esclusiva.

Dove vedere Genoa Udinese: Sky o DAZN?

La gara Genoa Udinese del giorno 13 Marzo sarà trasmessa su DAZN. Il calcio d'inizio dell'incontro è fissato per le ore 20:45.

Dove vedere Genoa Udinese in TV

Da quest'anno DAZN è disponibile anche sul satellite (canale numero 209) per i clienti Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento Sky-DAZN con Sky Q, My Sky HD e Sky HD al prezzo di 9,99 euro al ...

