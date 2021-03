Donne e medicina preventiva. Online il nuovo bando ‘Bollini Rosa’ (Di giovedì 11 marzo 2021) Donne e salute: più medicina preventiva. Arriva il bando ‘Bollini Rosa’ della Fondazione Onda. Gli ospedali interessati possono aderire all’iniziativa entro il 14 giugno 2021 Da un anno a questa parte la parola prevenzione è entrata, con forza, nel linguaggio quotidiano. Si fa prevenzione per il Covid-19, per contenere il più possibile i contagi. L’emergenza L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 11 marzo 2021)e salute: più. Arriva ildella Fondazione Onda. Gli ospedali interessati possono aderire all’iniziativa entro il 14 giugno 2021 Da un anno a questa parte la parola prevenzione è entrata, con forza, nel linguaggio quotidiano. Si fa prevenzione per il Covid-19, per contenere il più possibile i contagi. L’emergenza L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

Danielerosa100 : Covid-19, le donne in gravidanza gruppo a rischio - alcinx : RT @CroAviano: ?? Presentazione online del libro 'Medicina & Sport. Guida all'attività fisica per le donne operate al seno', frutto dell'esp… - Alessan29144135 : 'Credete in quello che fate, puntate all’#eccellenza e mettete a disposizione di tutto il gruppo le vostre… - Erprodigio : RT @corvaroesse: La cosa che mi fa più strano (e anche ridere) è che per difendere quei pochissimi uomini che supportano il femminismo e ri… - corvaroesse : La cosa che mi fa più strano (e anche ridere) è che per difendere quei pochissimi uomini che supportano il femminis… -