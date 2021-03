“Donne custodi della salute”: la pagina sessista del Ministero della Salute (poi cancellata) su donne e fumo (Di giovedì 11 marzo 2021) Sta girando sui social la pagina sul sito del Ministero della Salute su “donne e fumo” con una connotazione che in tanti reputano sessista e sta facendo discutere: è vera o no? Partiamo dalla frase controversa che ha fatto il giro dell’internet. I rischi del fumo li conosciamo tutti, ma…secondo il Ministero, o almeno secondo la pagina che ormai non si può più leggere, le donne hanno un motivo in più per evitare il tabacco. E non si tratta di questioni biologiche o genetiche, ma del loro “ruolo familiare”: Il fumo fa male a uomini e donne, ma le donne ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 11 marzo 2021) Sta girando sui social lasul sito delsu “” con una connotazione che in tanti reputanoe sta facendo discutere: è vera o no? Partiamo dalla frase controversa che ha fatto il giro dell’internet. I rischi delli conosciamo tutti, ma…secondo il, o almeno secondo lache ormai non si può più leggere, lehanno un motivo in più per evitare il tabacco. E non si tratta di questioni biologiche o genetiche, ma del loro “ruolo familiare”: Ilfa male a uomini e, ma le...

