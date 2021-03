Diritti tv Serie A, il presidente del Verona Setti: “Se le big hanno scelto dobbiamo seguirle” (Di giovedì 11 marzo 2021) “I Diritti televisivi sono indispensabile. dobbiamo essere sicuri di avere fieno in cascina per il triennio 2021-2024. La priorità è massimizzare i nostri introiti. Come andrà a finire? Se le big come Juventus, Napoli, Inter e Milan hanno scelto una strada noi medio-piccole dobbiamo essere tranquille e seguirle. Fondi? Non sono scettico, però non mi hanno convinto certe regole che hanno imposto“. Lo ha detto il presidente del Verona, Maurizio Setti, in un’intervista a Tuttosport. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 11 marzo 2021) “Itelevisivi sono indispensabile.essere sicuri di avere fieno in cascina per il triennio 2021-2024. La priorità è massimizzare i nostri introiti. Come andrà a finire? Se le big come Juventus, Napoli, Inter e Milanuna strada noi medio-piccoleessere tranquille e. Fondi? Non sono scettico, però non miconvinto certe regole cheimposto“. Lo ha detto ildel, Maurizio, in un’intervista a Tuttosport. SportFace.

