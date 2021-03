Diritti tv Serie A 2021-2024: Dazn al lavoro su copertura streaming (Di giovedì 11 marzo 2021) Sull’assegnazione dei Diritti tv in Serie A per il triennio 2021-2024 c’è ancora tensione in Lega. Oggi, giovedì 11 marzo, è prevista un’altra assemblea, ma difficilmente si chiuderà la partita vista che permangono le divisioni tra i club del massimo campionato. Intanto Dazn non perde tempo ed è già al lavoro per garantire la copertura per le trasmissioni della Serie A. Secondo alcune indiscrezioni, come riporta l’Ansa, la piattaforma si sta muovendo per completare tutte le operazioni tecniche necessarie per garantire il traffico simultaneo sui grandi numeri tipici degli incontri di calcio su tutto il territorio italiano. Inoltre, Dazn starebbe per chiudere un accordo per l’acquisto di frequenze da Persidera per assicurare ulteriore ... Leggi su sportface (Di giovedì 11 marzo 2021) Sull’assegnazione deitv inA per il triennioc’è ancora tensione in Lega. Oggi, giovedì 11 marzo, è prevista un’altra assemblea, ma difficilmente si chiuderà la partita vista che permangono le divisioni tra i club del massimo campionato. Intantonon perde tempo ed è già alper garantire laper le trasmissioni dellaA. Secondo alcune indiscrezioni, come riporta l’Ansa, la piattaforma si sta muovendo per completare tutte le operazioni tecniche necessarie per garantire il traffico simultaneo sui grandi numeri tipici degli incontri di calcio su tutto il territorio italiano. Inoltre,starebbe per chiudere un accordo per l’acquisto di frequenze da Persidera per assicurare ulteriore ...

