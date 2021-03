DIRETTA MotoGP, Test Losail Day4 LIVE: si comincia! Ducati e Suzuki in pista (Di giovedì 11 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.10 Inizia l’attività per la Ducati. Michele Pirro varca la linea rossa della pit lane. 12.07 Il primo crono registrato è di Takuya Tsuda (Suzuki). Il terzo pilota della compagine giapponese è l’unico in pista al momento. 12.00 Bandiera verde a Losail! Iniziano i Test ufficiali! 11.50 Come sempre non ci sarà l’assalto alla pista. I team si prenderanno del tempo prima di iniziare il lavoro previsto per oggi. 11.48 Nella giornata di ieri sono molti i lavori svolti dalle squadre che, come sempre, non si sono soffermate solo sul giro secco. I team hanno Testato parecchie soluzioni aereodinamiche in vista del Mondiale che sta per partire. 11.46 I piloti sono pronti a scendere in ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.10 Inizia l’attività per la. Michele Pirro varca la linea rossa della pit lane. 12.07 Il primo crono registrato è di Takuya Tsuda (). Il terzo pilota della compagine giapponese è l’unico inal momento. 12.00 Bandiera verde a! Iniziano iufficiali! 11.50 Come sempre non ci sarà l’assalto alla. I team si prenderanno del tempo prima di iniziare il lavoro previsto per oggi. 11.48 Nella giornata di ieri sono molti i lavori svolti dalle squadre che, come sempre, non si sono soffermate solo sul giro secco. I team hannoato parecchie soluzioni aereodinamiche in vista del Mondiale che sta per partire. 11.46 I piloti sono pronti a scendere in ...

