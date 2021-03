DIRETTA MotoGP, Test Losail Day4 LIVE: attesa per i top team. Michele Pirro al comando (Di giovedì 11 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.46 Tutti aspettano a scendere in pista. A differenza delle ultime sessioni, i top team attendono nei box un miglioramento del tracciato. 12.43 Tsuda riprende la via della pista. Il portacolori di casa Suzuki ha già registrato 12 passaggi cronometrati. 12.40 Grande lavoro in questi giorni per Enea Bastianini. Il campione del mondo della Moto2, nuovo alfiere di casa Esponsorama, continua l’avvicinamento al Mondiale 2021. Pronto per un’altra giornata di Test #Ducati #QatarTest #RedBull #Alpinestars @FAlex79 pic.twitter.com/Wex9cBGEnI — Enea Bastianini 33 (@eneabastianini) March 11, 2021 12.36 Tornano ai box le uniche moto presenti sul tracciato. Attendiamo il ritorno in pista dei protagonisti. 12.33 Dopo 30 minuti di sessione, Michele ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.46 Tutti aspettano a scendere in pista. A differenza delle ultime sessioni, i topattendono nei box un miglioramento del tracciato. 12.43 Tsuda riprende la via della pista. Il portacolori di casa Suzuki ha già registrato 12 passaggi cronometrati. 12.40 Grande lavoro in questi giorni per Enea Bastianini. Il campione del mondo della Moto2, nuovo alfiere di casa Esponsorama, continua l’avvicinamento al Mondiale 2021. Pronto per un’altra giornata di#Ducati #Qatar#RedBull #Alpinestars @FAlex79 pic.twitter.com/Wex9cBGEnI — Enea Bastianini 33 (@eneabastianini) March 11, 2021 12.36 Tornano ai box le uniche moto presenti sul tracciato. Attendiamo il ritorno in pista dei protagonisti. 12.33 Dopo 30 minuti di sessione,...

