DIRETTA MotoGP, Test Losail Day4 LIVE: Aleix Espargarò precede Pol! Tante cadute in questa sessione (Di giovedì 11 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.04: Da segnalare una nuova caduta, ovvero quella di Lorenzo Savadori (Aprilia). 17.03: Di seguito la classifica dei tempi aggiornata: 1 41 A. ESPARGARO 1:53.640 2 44 P. ESPARGARO +0.463 3 42 A. RINS +0.490 4 12 M. VIÑALES +0.670 5 20 F. QUARTARARO +0.762 6 89 J. MARTIN +0.843 7 23 E. BASTIANINI +0.865 8 21 F. MORBIDELLI +0.948 9 73 A. MARQUEZ +1.052 10 5 J. ZARCO +1.066 17.00: Secondo quanto riportato da Sky Sport, Marquez è caduto alla curva 9 ed è rientrato al box sfruttando un 'passaggio' di Lecuona. 16.57 Una immagine di Valentino Rossi nella notte di Losail #VR46 #MotoGPLegend #QatarTest pic.twitter.com/pCZIIiFRhm — AV ? (@adrianv46) March 11, ...

