Digitale | Nicolais Campania Dih | Italia in ritardo Le Pmi accelerino | chi si ferma è perduto

"Le Pmi devono rendersi conto che la trasformazione Digitale rappresenta un futuro a cui non possiamo rinunciare". Così Luigi Nicolais, presidente di Campania Digital Innovation Hub, nell'ambito di un webinar su "Energia 4.0". "Siamo un po' indietro rispetto agli altri Paesi europei – ha proseguito Nicolais – ma questo ritardo dev'essere un vantaggio per recuperare e accelerare questo processo. Oggi non dobbiamo sviluppare nuove tecnologie, dobbiamo saperle usare e metterle a sistema: è una rivoluzione sociale. Come Campania Dih – aggiunge – stiamo facendo un lavoro importante con grandi imprese come Leonardo, Hitachi, Fs, che stanno dando una spinta alle imprese subfornitrici per migliorare e accompagnarle nella transizione tecnologica". Roberto D'Annibale, direttore Area Sud di ...

