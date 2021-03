Diana Del Bufalo, avete mai visto suo padre? Insieme sono meravigliosi (Di giovedì 11 marzo 2021) Diana Del Bufalo, avete mai visto suo padre? Spunta lo scatto Insieme, sono davvero bellissimi. E’ un’attrice, cantante e conduttrice televisiva, Diana Del Bufalo si è fatta conoscere per il suo talento, ma anche per la sua profonda ironia e simpatia che avvolge la sua scoppiettante persona. L’abbiamo conosciuta, quando, la cantante, è entrata nel L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di giovedì 11 marzo 2021)Delmaisuo? Spunta lo scattodavvero bellissimi. E’ un’attrice, cantante e conduttrice televisiva,Delsi è fatta conoscere per il suo talento, ma anche per la sua profonda ironia e simpatia che avvolge la sua scoppiettante persona. L’abbiamo conosciuta, quando, la cantante, è entrata nel L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

AndreaDianetti : Cioè dopo quello che ha passato Lady DIANA, non le date neanche il beneficio del dubbio? Vabbè d'altronde non si sp… - HuffPostItalia : Caprarica: 'Meghan tenta la strada di Diana. Ma quella era una tragedia vera. Questa è una farsa' - almalibrevi : @stressedfra ma grandissimo mamma mia , come lo prendermela tonight, perché ascoltai le parole di Diana sul fatto c… - ornellamiranda7 : RT @Giulia97196585: Nel frattempo se volete recuperare le puntate di Salotto Salemi sono tutte sul suo Instagram con tanti ospiti,da Stash,… - mauradargenio : Okay, stasera ci sarà una diretta con il cast. DIANA TI AVVERTO, PROVA A DIRE SOLO UNA PAROLA CHE MI FARÀ CROLLARE… -