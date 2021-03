Dentro la (vera) rivoluzione di Madame. Spiegata a chi non la capisce (Di giovedì 11 marzo 2021) Le vere rivoluzioni a Sanremo si fanno notare (quasi) subito ma, per qualche aulica regola non scritta, esplodono dopo. Mi perdoneranno i Maneskin se dedico questo articolo a Madame e non al loro vincente rock, che fa contrapporre le diverse generazioni affezionate alle chitarre distorte. Il discorso, tuttavia, è sempre incentrato sulle generazioni che amano o che non hanno capito Madame. La cantante, giusto per ricordarlo anche ai più distratti, ha 19 anni, non ha ancora terminato il liceo, e ha vinto il premio Miglior testo “Sergio Bardotti” sul palco dell’Ariston. E vorrei sottolineare che in gara quest’anno c’erano anche Arisa con un testo di Gigi D’Alessio, Francesco Renga, Max Gazzè. Non proprio gli ultimi arrivati. Eppure Madame ha vinto, oltre che il raffinato premio, la propria scommessa conquistando la vetta della ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 11 marzo 2021) Le vere rivoluzioni a Sanremo si fanno notare (quasi) subito ma, per qualche aulica regola non scritta, esplodono dopo. Mi perdoneranno i Maneskin se dedico questo articolo ae non al loro vincente rock, che fa contrapporre le diverse generazioni affezionate alle chitarre distorte. Il discorso, tuttavia, è sempre incentrato sulle generazioni che amano o che non hanno capito. La cantante, giusto per ricordarlo anche ai più distratti, ha 19 anni, non ha ancora terminato il liceo, e ha vinto il premio Miglior testo “Sergio Bardotti” sul palco dell’Ariston. E vorrei sottolineare che in gara quest’anno c’erano anche Arisa con un testo di Gigi D’Alessio, Francesco Renga, Max Gazzè. Non proprio gli ultimi arrivati. Eppureha vinto, oltre che il raffinato premio, la propria scommessa conquistando la vetta della ...

