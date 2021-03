De Rose: “Ogni partita come una finale, dobbiamo rialzare la testa. Serie B? Un sogno nel cassetto” (Di giovedì 11 marzo 2021) Francesco De Rose si racconta.Il centrocampista calabrese, arrivato al Palermo durante il calciomercato invernale, ha infoltito la zona nevralgica del campo e si è preso un posto da titolare fisso. L'ex Reggina, nel corso dell'intervista rilasciata a "Siamo Aquile" in onda su Trm, ha parlato del momento vissuto dai rosanero reduci dalla pesante sconfitta casalinga contro la Juve Stabia."Se accadono sempre le stesse cose e non riusciamo a fare il salto non siamo pronti per ambire a certi obiettivi, siamo ancora in tempo ma quando si va in campo devi cercare di stare sempre concentrato. Non abbiamo la giusta spensieratezza per fare il grande salto, c'è tempo per farlo e dobbiamo quindi migliorare. Il nostro è un nervosismo dettato dal fatto che ognuno di noi vorrebbe dare di più e provare a spaccare il mono, ci sono cose sulle quali possiamo migliorare. ... Leggi su mediagol (Di giovedì 11 marzo 2021) Francesco Desi racconta.Il centrocampista calabrese, arrivato al Palermo durante il calciomercato invernale, ha infoltito la zona nevralgica del campo e si è preso un posto da titolare fisso. L'ex Reggina, nel corso dell'intervista rilasciata a "Siamo Aquile" in onda su Trm, ha parlato del momento vissuto dai rosanero reduci dalla pesante sconfitta casalinga contro la Juve Stabia."Se accadono sempre le stesse cose e non riusciamo a fare il salto non siamo pronti per ambire a certi obiettivi, siamo ancora in tempo ma quando si va in campo devi cercare di stare sempre concentrato. Non abbiamo la giusta spensieratezza per fare il grande salto, c'è tempo per farlo equindi migliorare. Il nostro è un nervosismo dettato dal fatto che ognuno di noi vorrebbe dare di più e provare a spaccare il mono, ci sono cose sulle quali possiamo migliorare. ...

