De Masi | “Sul reddito di cittadinanza ricerca luciferina per screditarlo Disuguaglianze spesso aumentano in Paesi ricchi” – Video

"Più che sugli effetti del reddito di cittadinanza, che comunque ha portato benefici a 500mila persone prima del Covid, mi sono interessato, da sociologo, alle reazioni. C'è stata una ricerca luciferina per screditarlo". A dirlo è Domenico De Masi, intervenuto al convegno organizzato alla Camera dal titolo L'equità nell'Italia del futuro. Proposte per un fisco intelligente. Il sociologo ha poi affrontato il tema delle disuguaglianze, tanto tra i Paesi ricchi nei confronti di quelli poveri, quanto all'interno degli stessi Paesi che accumulano ricchezze, dove "diventa necessario un sistema di welfare" che funzioni.

