De Girolamo | le motivazioni dell’assoluzione | “Condotte censurabili sul profilo politico-amministrativo ma non penalmente rilevanti”

(Di giovedì 11 marzo 2021) “sotto ilma che non integrano fattispecierivelanti“. La sintesi delle 132 pagine didi Nunzia Denel processo per la presunta gestione clientelare dell’Asl di Benevento è tutta qui. In un passaggio estrapolato dalla penultima pagina della sentenza che assolve nel merito l’ex ministra e tutti gli altri imputati da ogni accusa, compresa l’associazione a delinquere e comprese le ipotesi di reato per le quali era maturata la prescrizione. Il Tribunale di Benevento – presidente Daniela Fallarino, giudice estensore Simonetta Rotili – ha depositato ieri lesentenziata a ...

Advertising

stella55744926 : RT @fattoquotidiano: De Girolamo, le motivazioni dell’assoluzione: “Condotte censurabili sul profilo politico-amministrativo ma non penalme… - fattoquotidiano : De Girolamo, le motivazioni dell’assoluzione: “Condotte censurabili sul profilo politico-amministrativo ma non pena… -

Ultime Notizie dalla rete : Girolamo motivazioni

Il Fatto Quotidiano

...per un gestore che era candidato in una delle liste che sostenevano il sindaco Di. In ... ma siamo pronti a ripartire più forti di prima se ce lo permetteranno!' Non si conoscono le......Antonio Colonna e Daniela Di, aveva chiesto invece 21 anni di carcere . L'avvocato Paolo Ferroni, che rappresenta i familiari della vittima, ha dichiarato di voler attendere le...Nel 1969, da Bari, sarebbe potuto partire uno dei primi, duri colpi alla mafia. Il capoluogo, infatti, ospitò il processo a Salvatore Riina, Luciano Leggio e Bernardo Provenzano (già latitante) e altr ...Un giovane di 39 anni, P.V., di Agrigento, mentre percorreva le strade di San leone (frazione di Agrigento) in una calda sera d'estate del 2015, in sella al suo ...