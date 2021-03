Daydreamer | anticipazioni 12 marzo | il piano di Deren

Leggi su ultimora.news

(Di giovedì 11 marzo 2021) Can e Sanem si amano, ma fanno davvero fatica a riavvicinarsi e così gli amici cercheranno un modo per aiutarli, in particolar modo. La pubblicitaria, come rivelano leinerenti la puntata in onda domani 12, escogiterà unben preciso per arrivare al suo scopo. La giovane organizzerà una campagna pubblicitaria dedicata alle creme e ai profumi prodotti da Sanem e coinvolgerà anche Can. Nel frattempo, Emre preparerà una sorpresa a Leyla per farle una richiesta molto importante, ma Mevkibe rovinerà tutto., trama 12escogita unper far riavvicinare Can e Sanem La proposta di nozze di Yigita Sanem metterà in allarme tutti i suoi amici, in quanto temeranno che la ...