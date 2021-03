Daydreamer, anticipazioni 11 marzo: litigi e riavvicinamenti (Di giovedì 11 marzo 2021) Trama Daydreamer oggi 11 marzo 2021 tra un grande battibecco e un riavvicinamento, forse Sanem e Can possono di nuovo vedere la luce nel loro rapporto? Il litigio tra Sanem e Can Nuova puntata Daydreamer oggi con una trama che lascerà tutti quanti i fan della soap senza parole. Ma dove siamo rimasti? Un piccolo passo indietro per ricordare della proposta di matrimonio di Yigit a Sanem, con la grande confusione da parte della ragazza. La scrittrice è convinta che Can abbia dato il suo benestare per questo matrimonio, dopo aver visto i due uomini litigare. Lei però non sa che la discussione fosse per la questione del diario segreto bruciato, durante la notte alla baita. Mentre Can era convinto che l'editore dicesse finalmente la verità - Yigit con la complicità di Huma ha pensato bene di girare la frittata facendo una ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 11 marzo 2021) Tramaoggi 112021 tra un grande battibecco e un riavvicinamento, forse Sanem e Can possono di nuovo vedere la luce nel loro rapporto? Ilo tra Sanem e Can Nuova puntataoggi con una trama che lascerà tutti quanti i fan della soap senza parole. Ma dove siamo rimasti? Un piccolo passo indietro per ricordare della proposta di matrimonio di Yigit a Sanem, con la grande confusione da parte della ragazza. La scrittrice è convinta che Can abbia dato il suo benestare per questo matrimonio, dopo aver visto i due uomini litigare. Lei però non sa che la discussione fosse per la questione del diario segreto bruciato, durante la notte alla baita. Mentre Can era convinto che l'editore dicesse finalmente la verità - Yigit con la complicità di Huma ha pensato bene di girare la frittata facendo una ...

Advertising

zazoomblog : Daydreamer Anticipazioni 11 marzo 2021: Deren ha un piano per far tornare insieme Can e Sanem - #Daydreamer… - infoitcultura : Daydreamer Anticipazioni dal 15 al 19 marzo 2021: Can e Sanem genitori! - zazoomblog : DayDreamer – Le Ali del Sogno anticipazioni del 12 marzo: Can e Sanem vicini - #DayDreamer #Sogno #anticipazioni - infoitcultura : Daydreamer anticipazioni 11 marzo: Can o Yigit, la scelta di Sanem - infoitcultura : Daydreamer Anticipazioni 11 marzo 2021: Deren riunisce Can e Sanem -