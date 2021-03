Dava fuoco alle sterpaglie, ustioni per Gianni Morandi: il cantante ricoverato a Cesena (Di venerdì 12 marzo 2021) Incidente in campagna per Gianni Morandi , ricoverato a Cesena in seguito ad alcune ustioni riportate. 'Stava bruciando delle sterpaglie in giardino - spiegano dal suo entourage - quando è scivolato, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 12 marzo 2021) Incidente in campagna perin seguito ad alcuneriportate. 'Stava bruciando dellein giardino - spiegano dal suo entourage - quando è scivolato, ...

Advertising

sere__3 : RT @MediasetTgcom24: Dava fuoco alle sterpaglie, ustioni per Gianni Morandi: il cantante ricoverato a Cesena #GianniMorandi - gsparise : RT @MediasetTgcom24: Dava fuoco alle sterpaglie, ustioni per Gianni Morandi: il cantante ricoverato a Cesena #GianniMorandi - rossanovalbones : RT @MediasetTgcom24: Dava fuoco alle sterpaglie, ustioni per Gianni Morandi: il cantante ricoverato a Cesena #GianniMorandi - rada_maja : RT @MediasetTgcom24: Dava fuoco alle sterpaglie, ustioni per Gianni Morandi: il cantante ricoverato a Cesena #GianniMorandi - giuliachimi : RT @MediasetTgcom24: Dava fuoco alle sterpaglie, ustioni per Gianni Morandi: il cantante ricoverato a Cesena #GianniMorandi -