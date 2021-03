Dati scientifici e valutazioni politiche | così il governo Draghi deciderà le nuove misure

Leggi su agi

(Di giovedì 11 marzo 2021) AGI - I, certo. Ma anche le, in una maggioranza i cui contraenti restano sulle posizioni, divergenti, che avevano segnato infatti il rapporto 'maggioranza-opposizione' prima del. Sono i due cardini su cui ruota la giornata di vigilia in attesa del Consiglio dei ministri che, domani, darà agli italiani leregole per affrontare quella che appare una nuova fase acuta della pandemia. Si procederà con un decreto legge. La cabina di regia di ieri ha deciso di attendere fino alla nuova 'fotografia' odierna ma l'orientamento è di arrivare a criteri automatici perchè scatti la 'zona rossa', e a norme più rigide a livello nazionale nei week end. Il tutto dovrebbe entrare in vigore da lunedì ma, e qui dagli aspetti ...