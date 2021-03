Dati di nuovo in salita, il Lazio verso la zona arancione: restrizioni nel weekend (Di giovedì 11 marzo 2021) Nel Lazio i Dati sono di nuovo in salita e presto la regione potrebbe cambiare fascia di colore. Il nuovo dpcm sta già per essere modificato. Roma e il Lazio verso la zona arancione: Dati in salita Per alcune settimane la regione Lazio è riuscita a contenere la diffusione del Coronavirus ma in questi ultimi giorni i Dati sono nuovamente cambiati e sembra dirigersi verso la zona arancione. Una brutta notizia per i bar e i ristoranti che dovranno chiudere ai clienti in presenza e lavorare solo con l’asporto. Intanto il premier Mario Draghi sta valutando di apportare nuove modifiche più severe al Dpcm in tutto il ... Leggi su romanotizie24 (Di giovedì 11 marzo 2021) Nelsono diine presto la regione potrebbe cambiare fascia di colore. Ildpcm sta già per essere modificato. Roma e illainPer alcune settimane la regioneè riuscita a contenere la diffusione del Coronavirus ma in questi ultimi giorni isono nuovamente cambiati e sembra dirigersila. Una brutta notizia per i bar e i ristoranti che dovranno chiudere ai clienti in presenza e lavorare solo con l’asporto. Intanto il premier Mario Draghi sta valutando di apportare nuove modifiche più severe al Dpcm in tutto il ...

Advertising

lastknight : @antoniopalmieri @fpietrosanti @carlopiana @e_pagliarini @raistolo @faffa42 @quinta @mazzillie @vincenzo… - lorepregliasco : Abbiamo curato per @SkyTG24 il nuovo calcolatore 'Quando mi vaccino'. In questa fase il focus è sulla campagna vac… - ninda1952 : RT @TgrAltoAdige: Sostanzialmente in miglioramento il bollettino sul coronavirus in Alto Adige: un solo nuovo decesso e 12 ricoveri in meno… - takethedate : Nuovo #evento: Brevetti, vaccini, informazioni e dati - L'arte della manutenzione della conoscenza… - TgrAltoAdige : Sostanzialmente in miglioramento il bollettino sul coronavirus in Alto Adige: un solo nuovo decesso e 12 ricoveri i… -