Dario Ballantini, chi è l’ex moglie Cristina (Di giovedì 11 marzo 2021) Dario Ballantini è uno degli imitatori più famosi d’Italia. Sicuramente tutti noi ci ricorderemo alcune delle sue imitazioni più celebri, fra cui Vasco Rossi, Bruno Vespa, Luca Cordero di Montezemolo e chi più ne ha più ne metta! Il grande pubblico lo ha conosciuto grazie a Striscia La Notizia, programma di Antonio Ricci che lo ha voluto a tutti i costi dentro il suo team degli inviati, e che successivamente lo ha inserito anche in Paperissima Sprint. Comico, imitatore, inviato di Striscia ma… non solo! Dario nasce a Livorno il 13 ottobre del 1964 sotto il segno della Bilancia. Dopo anni di gavetta nel cabaret, finalmente avviene il suo debutto televisivo: è il 1993 e Dario prende parte a Ciao Gente di Corrado. Successivamente diventerà famoso in tutta Italia come inviato di Striscia ad eventi mondani, feste e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 11 marzo 2021)è uno degli imitatori più famosi d’Italia. Sicuramente tutti noi ci ricorderemo alcune delle sue imitazioni più celebri, fra cui Vasco Rossi, Bruno Vespa, Luca Cordero di Montezemolo e chi più ne ha più ne metta! Il grande pubblico lo ha conosciuto grazie a Striscia La Notizia, programma di Antonio Ricci che lo ha voluto a tutti i costi dentro il suo team degli inviati, e che successivamente lo ha inserito anche in Paperissima Sprint. Comico, imitatore, inviato di Striscia ma… non solo!nasce a Livorno il 13 ottobre del 1964 sotto il segno della Bilancia. Dopo anni di gavetta nel cabaret, finalmente avviene il suo debutto televisivo: è il 1993 eprende parte a Ciao Gente di Corrado. Successivamente diventerà famoso in tutta Italia come inviato di Striscia ad eventi mondani, feste e ...

Advertising

RaiTre : Questa sera alle 21.20 su #Rai3 #LuiÈPeggioDiMe Per l’ultima puntata con @marcogiallini e @GioPanariello: Mara Ven… - BiasiErika : RT @RaiTre: Questa sera alle 21.20 su #Rai3 #LuiÈPeggioDiMe Per l’ultima puntata con @marcogiallini e @GioPanariello: Mara Venier Emma Ma… - francibucce : RT @RaiTre: Questa sera alle 21.20 su #Rai3 #LuiÈPeggioDiMe Per l’ultima puntata con @marcogiallini e @GioPanariello: Mara Venier Emma Ma… - GFucci58 : RT @RaiTre: Questa sera alle 21.20 su #Rai3 #LuiÈPeggioDiMe Per l’ultima puntata con @marcogiallini e @GioPanariello: Mara Venier Emma Ma… - PaoloX68 : RT @RaiTre: Questa sera alle 21.20 su #Rai3 #LuiÈPeggioDiMe Per l’ultima puntata con @marcogiallini e @GioPanariello: Mara Venier Emma Ma… -