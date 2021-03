Dario Ballantini, chi è la ex moglie Cristina: età, foto, la loro storia (Di giovedì 11 marzo 2021) Dario Ballantini è un famoso comico ed imitatore, ma cosa sappiamo della sua vita privata? E’ stato sposato una volta, con la ex moglie Cristina. Dario Ballantini, nato a Livorno il 13 ottobre 1964 è un celebre imitatore e comico italiano, che si è fatto conoscere dal grande pubblico per la sua collaborazione con il L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 11 marzo 2021)è un famoso comico ed imitatore, ma cosa sappiamo della sua vita privata? E’ stato sposato una volta, con la ex, nato a Livorno il 13 ottobre 1964 è un celebre imitatore e comico italiano, che si è fatto conoscere dal grande pubblico per la sua collaborazione con il L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

patrizi97203512 : RT @RaiTre: Questa sera alle 21.20 su #Rai3 #LuiÈPeggioDiMe Per l’ultima puntata con @marcogiallini e @GioPanariello: Mara Venier Emma Ma… - Marilen44897250 : RT @RaiTre: Questa sera alle 21.20 su #Rai3 #LuiÈPeggioDiMe Per l’ultima puntata con @marcogiallini e @GioPanariello: Mara Venier Emma Ma… - hogiadato : RT @RaiTre: Questa sera alle 21.20 su #Rai3 #LuiÈPeggioDiMe Per l’ultima puntata con @marcogiallini e @GioPanariello: Mara Venier Emma Ma… - BELLISS16414189 : RT @RaiTre: Questa sera alle 21.20 su #Rai3 #LuiÈPeggioDiMe Per l’ultima puntata con @marcogiallini e @GioPanariello: Mara Venier Emma Ma… - RaiTre : Questa sera alle 21.20 su #Rai3 #LuiÈPeggioDiMe Per l’ultima puntata con @marcogiallini e @GioPanariello: Mara Ven… -