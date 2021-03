Daniela Martani lite furiosa con Gemma Vera, prima dell’inizio dell’Isola dei Famosi 2021 (Di giovedì 11 marzo 2021) L’Isola dei Famosi deve ancora cominciare e già, tra alcuni concorrenti, sembra non scorrere ottimo sangue. Le due protagoniste dell’ultimo battibecco al vetriolo sembra siano Daniela Martani e Gemma Vera, e che l’oggetto di discussione sia stata una pelliccia indossata dalla seconda e palesemente contestata dalla prima. Nei giorni scorsi i futuri protagonisti del reality della sopravvivenza estrema sono nel periodo di quarantena obbligatorio da superare in vista della partenza. Il gruppo si trova dunque a Milano. A raccontare i fatti è il blog DavideMaggio.it. Isola Dei Famosi: lite per una pelliccia sintetica A quanto pare sarebbe nata una lite tra Martani e Vera in quanto quest’ultima ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 11 marzo 2021) L’Isola deideve ancora cominciare e già, tra alcuni concorrenti, sembra non scorrere ottimo sangue. Le due protagoniste dell’ultimo battibecco al vetriolo sembra siano, e che l’oggetto di discussione sia stata una pelliccia indossata dalla seconda e palesemente contestata dalla. Nei giorni scorsi i futuri protagonisti del reality della sopravvivenza estrema sono nel periodo di quarantena obbligatorio da superare in vista della partenza. Il gruppo si trova dunque a Milano. A raccontare i fatti è il blog DavideMaggio.it. Isola Deiper una pelliccia sintetica A quanto pare sarebbe nata unatrain quanto quest’ultima ...

