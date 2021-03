Dalla Germania nuovo attacco alla Bce, ma Lagarde spegne i sogni della Bundesbank (Di giovedì 11 marzo 2021) L’operato della Bce finisce per l’ennesima volta alla sbarra della Corte Costituzionale di Karlsruhe. Il tempismo del nuovo ricorso presentato da sedici accademici e uomini di finanza tedeschi è suggestivo vista la coincidenza tra la diffusione della notizia e il delicato Consiglio Direttivo di oggi - nel quale la Germania non ha votato a causa della rotazione periodica - che ha deciso una “accelerazione” dello stimolo monetario dopo due settimane di messaggi contrastanti dei componenti della Bce e di un visibile sell off sui titoli dell’area euro. Coincidenza duplice visto che esattamente un anno fa la presidente della Bce Christine Lagarde incappò nella clamorosa gaffe “non siamo qui per chiudere gli spread” salvo ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 11 marzo 2021) L’operatoBce finisce per l’ennesima voltasbarraCorte Costituzionale di Karlsruhe. Il tempismo delricorso presentato da sedici accademici e uomini di finanza tedeschi è suggestivo vista la coincidenza tra la diffusionenotizia e il delicato Consiglio Direttivo di oggi - nel quale lanon ha votato a causarotazione periodica - che ha deciso una “accelerazione” dello stimolo monetario dopo due settimane di messaggi contrastanti dei componentiBce e di un visibile sell off sui titoli dell’area euro. Coincidenza duplice visto che esattamente un anno fa la presidenteBce Christineincappò nella clamorosa gaffe “non siamo qui per chiudere gli spread” salvo ...

Advertising

HuffPostItalia : Dalla Germania nuovo attacco alla Bce, ma Lagarde spegne i sogni della Bundesbank - ZTL29492447 : RT @Lantidiplomatic: Dalla Germania: 'Sputnik V è un buon vaccino ed è progettato in modo intelligente' #SputnikV #AstraZeneca https://t… - infoitsport : Calciomercato Inter, scadenza vicina | Esterno dalla Germania - pinguinochevola : @CaderiFe_ siiii ne girano molti lì sopra! però è molto più probabile che vengano dall'estero, questo per esempio arriva dalla Germania - Salvo332Salvo : RT @Lantidiplomatic: Dalla Germania: 'Sputnik V è un buon vaccino ed è progettato in modo intelligente' #SputnikV #AstraZeneca https://t… -