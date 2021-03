Dakota Fanning star della serie Ripley accanto ad Andrew Scott (Di venerdì 12 marzo 2021) La serie Ripley, tratta dai romanzi di Patricia Highsmith, avrà come protagonisti Dakota Fanning e Tom Ripley. Dakota Fanning affiancherà Andrew Scott nel cast di Ripley, la serie di Showtime tratta dai romanzi di Patricia Highsmith. La prima stagione del progetto sarà scritta e diretta da Steve Zaillian e le riprese inizieranno prossimamente in Italia. Andrew Scott avrà la parte di Tom Ripley, il personaggio protagonista di cinque romanzi. La serie ne racconterà la storia iniziando dagli anni '60 a New York quando il giovane viene assunto da un benestante uomo d'affari per andare in Italia e provare a convincere suo figlio a tornare a ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 12 marzo 2021) La, tratta dai romanzi di Patricia Highsmith, avrà come protagonistie Tomaffiancherànel cast di, ladi Showtime tratta dai romanzi di Patricia Highsmith. La prima stagione del progetto sarà scritta e diretta da Steve Zaillian e le riprese inizieranno prossimamente in Italia.avrà la parte di Tom, il personaggio protagonista di cinque romanzi. Lane racconterà la storia iniziando dagli anni '60 a New York quando il giovane viene assunto da un benestante uomo d'affari per andare in Italia e provare a convincere suo figlio a tornare a ...

