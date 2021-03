Dacia svela il prezzo dell’elettrica spacca mercato | Spring a solo 9 460 euro con incentivi

(Di giovedì 11 marzo 2021) Renault dà la scossa alelettrico con la prima elettrica sotto i 10milagrazie all’ecobonus. Presentazione ufficiale il 18 marzo, per ora conosciamo l’autonomia (230 chilometri nel ciclo WLTP) e il listino prezzi...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Dacia svela

DMove.it

...attraverso il lavoro di ricostruzione tra molte testimonianze - da Piergiorgio Bellocchio a...vissuta nel lockdown (come testimoniano gli italiani che racconta Gabriele Salvatores econ ......attraverso il lavoro di ricostruzione tra molte testimonianze - da Piergiorgio Bellocchio a...vissuta nel lockdown (come testimoniano gli italiani che racconta Gabriele Salvatores econ ...Renault dà la scossa al mercato elettrico con la prima elettrica sotto i 10mila euro grazie all’ecobonus. Presentazione ufficiale il 18 marzo, per ora conosciamo l’autonomia (230 chilometri nel ciclo ...Dacia Spring 2021, ecco i prezzi della più economica elettrica sul mercato. Si parte da 9.460 euro sfruttando gli incentivi. Scopri di più ...