CUISANCE | CINQUE MINUTI PER CONQUISTARE SAMPAOLI

(Di giovedì 11 marzo 2021) Buona la prima per Jorgeche ha esordito sulla panchina dell’Olympique Marsiglia superando per 1-0 il Rennes. A regalare il successo all’ex C.t. dell’Argentina è stata una rete di Michaël, andato a segnodopo il suo ingresso in campo., francese, classe 1999, muove i primi passi nello Strasburgo e nel Nancy, prima di essere acquistato, nel maggio del 2017 dal Borussia Mönchengladbach, con cui firma un contratto quinquennale. Con la formazione di Mönchengladbach si mette in mostra, totalizzando, in due stagioni, 35 presenze che gli valgono la chiamata del Bayern Monaco, dove si trasferisce nell’estate 2019. Con i bavaresi vince praticamente tutto dalla Bundesliga alla Champions League, passando per la Coppa e la Super Coppa di Germania e la Super Coppa Europea, ...

