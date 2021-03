CSKA Mosca-Olimpia Milano oggi: orario, tv, programma, streaming Eurolega basket (Di giovedì 11 marzo 2021) oggi, giovedì 11 marzo, alla “Megasport Arena” andrà in scena il match tra CSKA Mosca e Olimpia Milano, valido per la ventinovesima giornata dell’Eurolega 2020-2021 di basket. Andiamo a scoprire orari e programma della sfida, soffermandoci anche sulle piattaforme su cui sarà visibile in tv e streaming. L’Olimpia Milano vola in Russia per giocare uno scontro diretto da brividi, dal momento che il CSKA Mosca occupa attualmente la seconda posizione in classifica mentre i meneghini sono terzi. La squadra di Ettore Messina (uno dei diversi ex dell’incontro) ha disputato 28 match e vanta un record di 18-10, costruito soprattutto grazie a un inizio di 2021 straordinario; i ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 marzo 2021), giovedì 11 marzo, alla “Megasport Arena” andrà in scena il match tra, valido per la ventinovesima giornata dell’2020-2021 di. Andiamo a scoprire orari edella sfida, soffermandoci anche sulle piattaforme su cui sarà visibile in tv e. L’vola in Russia per giocare uno scontro diretto da brividi, dal momento che iloccupa attualmente la seconda posizione in classifica mentre i meneghini sono terzi. La squadra di Ettore Messina (uno dei diversi ex dell’incontro) ha disputato 28 match e vanta un record di 18-10, costruito soprattutto grazie a un inizio di 2021 straordinario; i ...

