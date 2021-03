Crypto art | chi è DotPigeon | l' italiano che ha sbancato in America e cambiato vita in 7 giorni

(Di giovedì 11 marzo 2021) Da zero a cento in una settimana: l'è diventato una celebrità mondiale grazie a Nifty Gateway, uno dei marketpalce dellaarte, la nuova arte digitale che sta convincendo sempre più collezionisti. Celebrities come Justin Bieber, ma soprattutto un pubblico più giovane e pronto a capire meccanismi e potenzialità di opere digitali. Nel caso diè successo che le sue opere sono andate sold out in pochissimo tempo, facendogli guadagnare un milione di euro e permettendogli di cambiare. Da oggi, infatti, l'identità artistica avrà la priorità su quella di art in un'agenzia di pubblicità web, posizione che ha potuto lasciare per dedicarsi, finalmente, solo ai suoi quadri. Milanese, 33 anni,è piaciuto soprattutto agli under 30 ...

... you can create duplicate copies of this digital, however, the owner will always remain the ... The platform allows you to set an Ethereum and Digital wallet to store yourCurrency securely ...Perché questo folle gesto? Il motivo è legato alla, un fenomeno in forte evoluzione con cui molti artisti, anche blasonati, stanno prendendo contatto. L'accaduto è stato registrato e ...di Erica Apostoli Quando andiamo a Venezia e visitiamo la Peggy Guggenheim Collection, nonostante gli oltre quarant’anni trascorsi dalla morte della fondatrice, non possiamo non percepire in quelle sa ...Come si può quadruplicare il valore di un’opera d’arte? Basta distruggerla. L’altra settimana una stampa di Banksy esistente in un unico esemplare, ...