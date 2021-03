Crosetti: qualcuno ci spieghi cosa sia davvero il progetto della Juventus (Di giovedì 11 marzo 2021) Su Repubblica, Maurizio Crosetti si interroga sul progetto del Juventus. Qual è esattamente? Si chiede. Che qualcuno ce lo spieghi, scrive. “Sarebbe interessante capire cosa sia davvero questo progetto. qualcuno ce lo spieghi con la semplicità che il calcio richiede: lo abbiamo fatto diventare complicato perché fa figo, ma il calcio sotto sotto è un mistero semplice”. Crosetti elenca le domande a cui la Juventus dovrebbe rispondere. Riguardano l’idea di squadra che la animerà in futuro, chi la allenerà, quale sarà il modulo scelto, ma anche attorno a quali giocatori verrà costruito il futuro. C’è poi il problema Ronaldo: “sarà ancora il totem? Anzi, resterà?”. La difesa sarà a 3 o a 4? ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 11 marzo 2021) Su Repubblica, Mauriziosi interroga suldel. Qual è esattamente? Si chiede. Chece lo, scrive. “Sarebbe interessante capiresiaquestoce locon la semplicità che il calcio richiede: lo abbiamo fatto diventare complicato perché fa figo, ma il calcio sotto sotto è un mistero semplice”.elenca le domande a cui ladovrebbe rispondere. Riguardano l’idea di squadra che la animerà in futuro, chi la allenerà, quale sarà il modulo scelto, ma anche attorno a quali giocatori verrà costruito il futuro. C’è poi il problema Ronaldo: “sarà ancora il totem? Anzi, resterà?”. La difesa sarà a 3 o a 4? ...

