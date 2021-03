Crisanti | “Mi farei vaccino AstraZeneca oggi”

(Di giovedì 11 marzo 2021) “Io ho fatto ilPfizer, mamise fosse l’unicoa disposizione”. Andreasi esprime così nella giornata caratterizzata dal sequestro delle dose di un lotto delcovidin relazione alle segnalazioni di alcuni eventi avversi gravi. “Non ci sono dati che dimostrino che questoprovoca complicazioni gravi. L’Inghilterra ha vaccinato 10 milioni di persone con”, dicea Piazzapulita su La7. Il quadro dell’epidemia in Italia è decisamente peggiorato: l’11 marzo va in archivio con oltre 25mila contagi. “La variante inglese rappresentava 3 settimane fa il 14% dei casi. Ora siamo al 70% dei casi. E’ una variante più ...

Adnkronos

Per questo, senza dati a disposizione, io nonil primo vaccino che dovesse arrivare a gennaio ". Inevitabile, si scatena il panico. Se lo dice. Sentitomio, m'hai ...Professore, il Trentino ha fatto la scelta di utilizzare in modo massiccio i test rapidi ... Quindi è meglio non aprire affatto? Sa io cosa? Prenderei le dichiarazioni dei redditi di ...Lo hanno fatto Corea, Giappone, Nuova Zelanda, Vietnam. In Nuova Zelanda hanno chiuso un’intera città per 40 casi, hanno tracciato tutti e ora sono senza mascherina". Crisanti pare dunque convinto e ..."Io ho fatto il vaccino Pfizer, ma oggi mi farei AstraZeneca se fosse l'unico vaccino a disposizione". Andrea Crisanti si esprime così nella giornata ...