**Covid: visita Draghi ad hub Fiumicino slitta alle 15, verso Cdm alle 9** (Di giovedì 11 marzo 2021) Roma, 11 mar. (Adnkronos) - La visita del presidente del Consiglio, Mario Draghi, al centro vaccinale anti-Covid dell'aeroporto di Fiumicino in programma domani, si terrà alle ore 15 e non alle ore 11 come inizialmente previsto. Il Consiglio dei ministri con le nuove misure anti-Covid dovrebbe tenersi dunque in mattinata, stando a fonti di governo alle ore 9.

