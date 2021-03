Covid | Vir-Gsk | con anticorpo monoclonale -85% ricoveri o morte

(Di giovedì 11 marzo 2021) Milano, 11 mar. (Adnkronos Salute) - L'sperimentale Vir-7831 ha dimostrato una riduzione dell'85% dell'ospedalizzazione o dellain pazienti-19 adulti ad alto rischio di ricovero, trattati precocemente con il candidato farmaco in monoterapia. Lo annunciano l'americana Vir Biotechnology e la britannica GlaxoSmithKline (Gsk), informando che un comitato indipendente di monitoraggio dei dati (Idmc) ha raccomandato che lo studio di fase 3 'Comet-Ice' venga interrotto nell'arruolamento "a causa di evidenze di profonda efficacia". La raccomandazione dell'Idmc - si legge in una nota - si è basata su un'analisi ad interim dei dati di 583 pazienti reclutati nel trial, che ha indicato appunto "una riduzione dell'85% dell'ospedalizzazione o dellanei pazienti che hanno ...

La società farmaceutica californianaBiotechnology esprime oggi soddisfazione per i risultati che emergono riguardo all'efficacia di- 7831. Si tratta di un anticorpo contro il- 19 sviluppato dalla sua controllata ticinese Humabs Biomed in collaborazione con il gigante britannico GlaxoSmithKline (GSK). Una domanda di ...Successo clinico per lo studio di Fase 3 COMET - ICE, che valuta l'anticorpo monoclonale- 7831 come monoterapia per il trattamento precoce di- 19 negli adulti ad alto rischio di ospedalizzazione. Un comitato indipendente di monitoraggio dei dati ne ha raccomandato l'...Milano, 11 mar. (Adnkronos Salute) - L'anticorpo monoclonale sperimentale Vir-7831 ha dimostrato una riduzione dell'85% dell'ospedalizzazione o della morte in pazienti Covid-19 adulti ad alto rischio ...Coronavirus: l'anticorpo monoclonale VIR-7831 - sviluppato da Humabs Biomed - preverrebbe l'ospedalizzazione e la morte ...